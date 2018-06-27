بومبيو: كوريا الشمالية تدرك مدى طلب أمريكا بنزع السلاح النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إنه واثق من أن كوريا الشمالية تدرك مدى الرغبة الأمريكية في النزع التام للأسلحة النووية بينما تتفاوض الدولتان عقب القمة التي جمعت الرئيس دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة هذا الشهر.



وقال بومبيو في جلسة للجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ "لقد كنا واضحين تماما في محادثاتنا بشأن ما نعنيه عندما نقول نزع كامل للأسلحة النووية".



وأضاف أنه سيقود المحادثات المستمرة مع بيونجيانج وأنه متفائل بأن الولايات المتحدة ستبدأ تسلم رفات الجنود الأمريكيين من الحرب الكورية "في المستقبل القريب".