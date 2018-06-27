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إبراهيم حسن: بعثة المنتخب ماكنش عندها هدف في المونديال.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:44 م
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
محمد الصاحى
علق الكابتن إبراهيم حسن على هزيمة المنتخب المصري في كأس العالم، قائلا: "المنتخب كان ناقصه حاجات كتير اولها ماكنش فيه هدف للمنتخب عايز يحققه".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الجهاز الفني للمنتخب لم يقدم أي جديد ولم يكن لديه خطط بديلة نهائيا في أي مباراة، مشيرا إلى أن المنتخب لم يكن لديه هدف ترك بصمة في كأس العالم، ولم يكن لديه هدف واضح يسعد به الجماهير، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد الذي كان واضحا للمنتخب أنه كان الاحتفال والتقاط الصور على ملاعب كأس العالم.

وأوضح أن المنتخب لم يكن يعلم غرض وصوله لكأس العالم، مشيرا إلى أن مجموعة المنتخب المصري كانت أسهل مجموعة في كأس العالم.

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