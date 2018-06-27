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أخبار العالم

وزير بريطاني يؤكد التزام لندن بأمن واستقرار الخليج

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:09 م
اليستر بيرت
اليستر بيرت
أش أ
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت، إن الأزمة الخليجية بدأت تفرض أجواء من التحديات الكبيرة، مؤكدا التزام لندن بأمن واستقرار الخليج.

وجدد بيرت - فى تصريح صحفى لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقب توقيعه خطة عمل لجنة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية للأشهر الستة المقبلة، مع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله اليوم الأربعاء – دعم الحكومة البريطانية للوساطة الكويتية في حل تلك الأزمة، بقيادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأكد أهمية العلاقات البريطانية مع الدول الخليجية، وما تتميز به من عمق استراتيجي، مضيفا أن العلاقات البريطانية – الكويتية، تشكل ركيزة أساسية في صرح العلاقات الخليجية المتعددة الأطراف.

وأوضح الوزير البريطانى، أن التعاون بين لندن والكويت، ارتقى الى مستوى أعلى، ولاسيما في ما يتعلق بالتشاور في القضايا الاقليمية والدولية على مستوى مجلس الأمن الدولي، معتبرا اجتماع لجنة التوجيه ال12 بين البلدين، وما ضمه من تمثيل عدد كبير من الجهات في أعماله، دليلا على متانة العلاقات، ورغبة البلدين في الاستفادة من كل فرص التعاون المتاحة في شتى المجالات.

وأكد بيرت أن الاجتماع حقق مثل سابقيه كل الأهداف المرجوة في البحث عن سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما فيها الدفاعية، والأمنية، والسبرانية، والتعليم، فضلا عن الصحة، والثقافة وغيرها.

وكانت لجنة التوجيه المشتركة الكويتية – البريطانية، قد اختتمت أعمال دورتها ال12 اليوم، بتوقيع خطة عمل للأشهر الستة المقبلة، تهدف الى تفعيل اليات التعاون والتنسيق بين البلدين.

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