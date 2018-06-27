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أخبار العالم

مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بينهم أطفال بقصف للحوثيين غربي اليمن

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:45 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أش أ
لقي 7 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون بينهم أطفال، في قصف مدفعي لمليشيات الحوثي على منطقة الربصا قرب مطار الحديدة غربي اليمن.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الأربعاء، عن مصادر محلية وطبية يمنية قولها إن : "قذيفة سقطت على تجمع لشباب من أبناء الحيف، واخترقت جدار أحد المنازل".

وترد مليشيات الحوثي على الهزائم المتتالية التي تتكبدها في معركة الحديدة، بقصف عشوائي على مناطق سكنية في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

من جهة أخرى، حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة جبل الحلقوم في جبهة حيفان جنوبي تعز، ومناطق أخرى في جبهة طور الباحة في لحج، فيما سيطرت قوات الجيش والمقاومة على مواقع إستراتيجية في المحافظتين.

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