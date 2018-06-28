اليوم.. نظر محاكمة 215 متهما بقضية تنظيم كتائب حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الخميس، محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم «كتائب حلوان».





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.



