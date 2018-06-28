اليوم.. نظر محاكمة 215 متهما بقضية تنظيم كتائب حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الخميس، محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم «كتائب حلوان».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.