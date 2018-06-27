ماركا الإسبانية تكشف سر إصابة مارسيلو مع البرازيل

تعرض المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، لضربة موجعة بخروج الظهير الأيسر مارسيلو مبكرًا، من مواجهة صربيا الجارية حاليًا، بداعي الإصابة، قبل أن يخرج خرج لاعب ريال مدريد باكيًا من أرض الملعب، ليدخل مكانه فيلبي لويس، ظهير أيسر أتلتيكو مدريد.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن مارسيلو أصيب بتشنج في الظهر، بسبب سباق مع اللاعب الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش.





وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب لم يشعر بالألم في البداية، ولكن بعد أن استقبل إحدى الكرات أحس به وتوقف عن اللعب وطلب الاستبدال.



