سفير مصر: قمة نواكشوط تجسد نجاحات الدبلوماسية بموريتانيا

وسط اهتمام موريتاني وأفريقي بدا المركز الدولي للمؤتمرات"المرابطون" الذي يحتضن أعمال القمة الأفريقية في موريتانيا 1 و 2 يوليو المقبل والتي يضع مندوبوها لمساتهم الأخيرة لأعمال دورتهم ال36 وهي دورة المندوبين الدائمين لاجتماع وزراء الخارجية المقرر يوم غد الخميس.



وهنأت السفارة المصرية في نواكشوط موريتانيا بمناسبة استضافتها للقمة الإفريقية لـ31 بعد عامين من استضافتها للقمة العربية.



وأكد السفير المصري لدى موريتانيا ماجد نافع مصلح، في تصريح صحفي، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي تحقق في عهده الكثير للموريتانيين يحرص على تدعيم وتطوير العلاقات مع أشقائه الأفارقة ، والمشاركة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك.



واعتبر السفير مصلح أن قمة نواكشوط تشكل اهتماما ملحوظا تحقق للموريتانيين الكثير ومع ما سيصدر من قرارات تجسد بفعل النجاحات الدبلوماسية التي حققتها موريتانيا في الاعوام القليلة الماضية.



واشادت الاحزاب السياسية الموريتانية باحتضان نواكشوط لقمة الاتحاد الأفريقي وقال بيجل ولد حميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي إن احتضان موريتانيا لهذه القمة يمنحها المكانة المناسبة لها كبلد فاعل يتمتع بكل المؤهلات التي تتوفر عليها البلدان الإفريقية الرئيسية.



واكد عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب ان تنظيم هذه القمة حدث مهم، وستكون له انعكاسات إيجابية على تفعيل دور البلد في القارة، مشيرا إلى أن هذه القمة ستشكل فرصة للقادة لمناقشة مختلف الملفات المطروحة والخروج بالقرارات المناسبة التي من شأنها أن تساهم في استغلال ثروات القارة وتعزيز وحدتها وتكاملها الاقتصادي والثقافي.



وتوقع رئيس حزب الكرامة، الدكتور شيخنا ولد حجب ان تعزز القمة موقع موريتانيا في القارة الإفريقية كلاعب محوري فى مختلف ملفات هذه القارة،