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حوادث

ضبط 5800 لتر سولار مهربة بأحد المصانع بوادى النطرون

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:50 م
سولار مهربة
سولار مهربة
جمالات الدمنهورى
واصلت  إدارة تموين وادى النطرون برئاسة حسن فارس رئيس الرقابة التموينية حملاتها الرقابية على الأسواق للتصدى لتجار السوق السوداء والمتلاعبين في أسعار المواد البترولية المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعه وذلك بتوجيهات  المهندس  كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع العقيد وجدى الصيرفى مدير إدارة مباحث التموين وبمشاركة المهندس أحمد ضيف  مدير عام التجارة الداخلية.

  أسفرت الحملة عن :ضبط  5800 لترسولار مهربة بأحد المصانع بالطريق الصحراوي بغرض بيعهم في السوق السوداء لتحقيق مكاسب  غير مشروعه ،وتحرير محضر غش تجاري لمحل بيع مبيدات زراعية حيث تم ضبط  560 كيلو مخصبات زراعية وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها. 

وفى مجال الرقابة على المخابز المدعمة تمكنت الحملة من ضبط 375 رغيف خبز بلدي مدعم في أحد المحلات البقاله بالرست هاوس بغرض بيعهم في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعهتمكما تم رير 2محضر محضر غش تجاري وضبط 7كيلو كبده ولحوم مجمده بدون علامات وبيانات ..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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