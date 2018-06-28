حبس تاجر أطلق الرصاص على سيدة ورضيعها بسبب خلافات الجيرة بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحبس تاجر 4 أيام أطلق الرصاص على ربة منزل ورضيعها بسبب خلافات الجيرة.





كان المقدم محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا من مستشفى المطرية باستقبالها ربة منزل ونجلها رضيع مصابين برش خرطوش، حيث اتهمت الأم صاحب محل بجوار العقار سكنها بإطلاق عيار خرطوش تجاهها من " فرد خرطوش " محدثا إصابتها ونجلها علي إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقها لاعتياد الأخير التوقف صحبة آخرين أمام المحل عمل المتهم.



