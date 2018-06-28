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حوادث

حبس تاجر أطلق الرصاص على سيدة ورضيعها بسبب خلافات الجيرة بالمرج

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:50 ص
حبس متهم - ارشيفية
حبس متهم - ارشيفية
عمرو المصري
أمرت نيابة المرج، بحبس تاجر 4 أيام أطلق الرصاص على ربة منزل ورضيعها بسبب خلافات الجيرة.

كان المقدم محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا من مستشفى المطرية باستقبالها ربة منزل ونجلها رضيع مصابين برش خرطوش، حيث اتهمت الأم صاحب محل بجوار العقار سكنها بإطلاق عيار خرطوش تجاهها من " فرد خرطوش " محدثا إصابتها ونجلها علي إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقها لاعتياد الأخير التوقف صحبة آخرين أمام المحل عمل المتهم. 

ومن خلال أحد الأكمنة التى أمر بها اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة.

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