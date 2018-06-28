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حوادث

تجديد حبس متهم لهروبه من أمين شرطة بعد تخديره بالأميرية

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:21 ص
حبس متهم - ارشيفية
حبس متهم - ارشيفية
اسلام مقلد
أمر قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية، بتجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالهروب من أمين شرطة بعد تخديره بمعاونة شقيقه فى الشارع أثناء عودته لقسم الشرطة بمنطقة الأميرية.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم الأميرية من القبض على متهم هارب من أمين شرطة بعد مغافلته له بمعاونة شقيقه، وكان قد تم القبض عليه سابقا بمنطقة الأزبكية، وبالكشف عليه تبين صدور حكم ضده فى أحد القضايا بالأميرية حيث اصطحبه أمين شرطة لعرضه على محكمة الأميرية. 

وبعد انتهاء عرضه على النيابة وأثناء سيره فى الشارع فى طريقهما لإيداعه داخل القسم، تمكن المتهم من خداع أمين الشرطة المكلف بحراسته وخدره بعدما أعطاه سيجارة "إستروكس"، غاب بعدها أمين الشرطة عن الوعى وتمكن المتهم من الهرب.

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