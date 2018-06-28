تجديد حبس متهم لهروبه من أمين شرطة بعد تخديره بالأميرية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية، بتجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالهروب من أمين شرطة بعد تخديره بمعاونة شقيقه فى الشارع أثناء عودته لقسم الشرطة بمنطقة الأميرية.





وكشفت التحريات والتحقيقات أن البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم الأميرية من القبض على متهم هارب من أمين شرطة بعد مغافلته له بمعاونة شقيقه، وكان قد تم القبض عليه سابقا بمنطقة الأزبكية، وبالكشف عليه تبين صدور حكم ضده فى أحد القضايا بالأميرية حيث اصطحبه أمين شرطة لعرضه على محكمة الأميرية.



