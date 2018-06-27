ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى عن مؤتمر أبوريدة: كان ناقص يحمل المشجعين مسؤولية الهزيمة.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:05 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
محمد الصاحى
انتقد الإعلامي أحمد موسى المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لما لم يقدمه من أي إجابات على التساؤلات حول ما حدث في معسكر المنتخب في روسيا والهزيمة الساحقة لمصر في كأس العالم.

وأضاف موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن مؤتمر هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، كان مجرد دفاع وتبرير دون مراعاة لغضب الشارع المصري.

وتابع: "أبوريدة كان فاضل شوية وهيحمل المشجعين اللي بياخدوا أدوية وممكن يموتوا بأزمة قلبية مسؤولية الهزيمة»، مضيفًا «طموحنا مشروع لكن حدثت الفضيحة في المباراة الأخيرة».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، للرد على الاتهامات التي وجهت إلى أعضائه بعد الخروج من مونديال روسيا، وقدم هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد اعتذارا للشعب المصري عن هزائم المنتخب بكأس العالم.

ترشيحاتنا

كوتينيو يحقق رقما مميزا مع البرازيل أمام صربيا .. فيديو

تنفيذ "شقق إسكان اجتماعى" فى العاصمة الجديدة قريبا

ذعر في البرازيل بعد إصابة مارسيلو ونزول فليبي لويس.. صور

رسمياً.. باسم مرسي ينتقل إلى نادي لاريسا اليوناني

خالد بيومي يسخر من كوبر بعد خروج ألمانيا من كأس العالم

سعد سمير يعلق على واقعة دخول الفنانين معسكر المنتخب بروسيا

إسماعيل يوسف: رحيل خالد جلال وارد.. وأطالب جبر وحامد بالوضوح

نجم منتخب تونس حارس مرمى أمام بنما بكأس العالم

أحمد موسى عن مؤتمر أبوريدة: كان ناقص يحمل المشجعين مسؤولية الهزيمة.. فيديو

سعد سمير يكشف طريقة التعامل مع خبر اعتزال محمد صلاح دوليا

المدير الفنى لـ ألمانيا يتحدث عن مستقبله مع الفريق بعد وداع المونديال

تعرف على منصب هادي خشبة ومجدي عبدالغني بنادي الأهرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

الألوان الصيفية تسيطر على موضة عبايات صيف 2018..صور

رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه فى مؤتمر أزمات المونديال

تشييع جثمان والد الفنان محمد فهيم في غياب النجوم.. صور

أبو ريدة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لنا وللمنتخب.. مقر الإقامة تم اختياره قبل قرعة المونديال.. ونبحث عن مدير فني جديد.. صور

فيديو

لجنة الشباب والرياضة: تكريم أبطال ألعاب البحر المتوسط في البرلمان.. فيديو
عصام عبدالمنعم: على اتحاد الكرة تقديم استقالة فورية.. فيديو
فاروق جعفر: اتحاد الكرة لابد أن يرحل احتراما للشعب .. فيديو
أحمد موسى عن مؤتمر أبوريدة: كان ناقص يحمل المشجعين مسؤولية الهزيمة.. فيديو
حلمي طولان: الكرة المصرية تدار بعقلية الهواة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟