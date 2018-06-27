أحمد موسى عن مؤتمر أبوريدة: كان ناقص يحمل المشجعين مسؤولية الهزيمة.. فيديو

انتقد الإعلامي أحمد موسى المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لما لم يقدمه من أي إجابات على التساؤلات حول ما حدث في معسكر المنتخب في روسيا والهزيمة الساحقة لمصر في كأس العالم.



وأضاف موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن مؤتمر هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، كان مجرد دفاع وتبرير دون مراعاة لغضب الشارع المصري.



وتابع: "أبوريدة كان فاضل شوية وهيحمل المشجعين اللي بياخدوا أدوية وممكن يموتوا بأزمة قلبية مسؤولية الهزيمة»، مضيفًا «طموحنا مشروع لكن حدثت الفضيحة في المباراة الأخيرة».



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، للرد على الاتهامات التي وجهت إلى أعضائه بعد الخروج من مونديال روسيا، وقدم هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد اعتذارا للشعب المصري عن هزائم المنتخب بكأس العالم.