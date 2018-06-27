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كأس العالم

شاهد.. البرازيل إلى دور الـ 16 بثنائية أمام صربيا في كأس العالم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:01 م
البرازيل
البرازيل
محمد رشاد
حقّق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم فوزًا غاليًا على نظيره الصربي فى المباراة التى تقام بينهما على ملعب أتكريت أرينا، فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة، لمونديال روسيا 2018.

افتتح التسجيل لراقصي السامبا اللاعب باولينيو فى الدقيقة 36 من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب كوتينيو الذي جعل باولينيو منفردا بالمرمى ويعلن عن الهدف الأول لسيليساو البرازيل. 

وأحرز الهدف الثاني للسيليساو المدافع تياجو سيلفا فى الدقيقة 68 من زمن المباراة، بعد تنفيذ ضربة ركنية متقنة من زميله نيمار ليعلن عن الهدف الثاني لراقصي السامبا .

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى رصيد 7 نقاط فى صدارة المجموعة الخامسة ، بفارق الأهداف مع صاحب المركز الثاني فى المجموعة سويسرا ، بينما تجمّد رصيد صربيا عند ثلاث نقاط فى المركز الثالث لتودع نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

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