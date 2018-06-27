شاهد.. البرازيل إلى دور الـ 16 بثنائية أمام صربيا في كأس العالم

حقّق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم فوزًا غاليًا على نظيره الصربي فى المباراة التى تقام بينهما على ملعب أتكريت أرينا، فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة، لمونديال روسيا 2018.





افتتح التسجيل لراقصي السامبا اللاعب باولينيو فى الدقيقة 36 من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب كوتينيو الذي جعل باولينيو منفردا بالمرمى ويعلن عن الهدف الأول لسيليساو البرازيل.





وأحرز الهدف الثاني للسيليساو المدافع تياجو سيلفا فى الدقيقة 68 من زمن المباراة، بعد تنفيذ ضربة ركنية متقنة من زميله نيمار ليعلن عن الهدف الثاني لراقصي السامبا .



