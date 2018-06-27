مسلسل كارتون مثير للجدل يتنبأ بنهائي مونديال روسيا 2018

بعد تنبوئه برئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة قبل 17 عامًا من توليه المنصب.. يعود مسلسل "عائلة سيمبسون" ليثير الجدل من جديد حول بطولة كأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا لأول مرة في تاريخها.



ومن بين تنبؤات المسلسل الكارتوني المثيرة للجدل، والتي قد تتحقق قريبا، تلك المتعلقة بمونديال روسيا، حيث تدور أحداث حلقة بعنوان "The Cartridge Family" ضمن الموسم التاسع من المسلسل، بتاريخ 2 نوفمبر 1997، حول أعمال الشغب في مباريات كرة القدم، ولكن قبل ذلك، تشاهد ضمن الحلقة إعلانا تلفزيونيا يعلن عن مباراة منتظرة، وفقًا لقناة "آر تي" الروسية.



ويقول المذيع: "هذه المباراة ستحدد بشكل نهائي الأمة الأعظم على الأرض: المكسيك أو البرتغال".



وفي حين لم يكن هناك ذكر لنهائيات كأس العالم، إلا أن المتابعين اقترحوا أنه إسقاط على بطولة هذا العام في مونديال روسيا.



وما يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تحدث من أجل أن يتحقق تنبؤ "عائلة سيمبسون"، حيث أن المكسيك بحاجة حاليا إلى هزيمة السويد أو التعادل معها في آخر مبارياتها في دور المجموعات اليوم الأربعاء، لتتصدر المجموعة السادسة وبذلك سيكون من المحتمل أن تواجه البرتغال في المباراة النهائية، أما في حال جاءت في المركز الثاني فيحتمل حينئذ أن تلعب أمام البرتغال فقط في المباراة نصف النهائية لكأس العالم.



كما أن هناك احتمالا ألا تتأهل المكسيك في حال خسرت أمام السويد في مباراة اليوم وهزمت ألمانيا كوريا الجنوبية.