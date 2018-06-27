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كأس العالم

التعادل الايجابى يخيم على مباراة سويسرا و كوستاريكا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:05 م
صدى البلد
محمد سمير
سيطر التعادل الايجابي على احداث مباراة سويسرا و كوستاريكا بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات ختام مباريات المنتخبين بالدور الأول للمجموعة الخامسة والتي يسعى خلالها المنتخبان للفوز لتأكيد الصاعد لدور الـ16 من بطولة كأس العالم.

أحرز بليريم دزيمايلي لاعب منتخب سويسرا الهدف الاول لفريقه فى الدقيقة 31 من الشوط الاول عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك المنتخب الكوستاريكى .

وسجل كيندال واتسون هدف التعادل فى شباك منتخب سويسرا فى الدقيقة 56 من عمر الشوط الأول ليحرز أول أهداف منتخبة فى المونديال .

وأضاف جوزيب دراميتش لاعب سويسرا الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 88 من عمر الشوط الثانى .

وأدرك براين رويز هدف التعادل لكوستاريكا فى الدقيقة 93 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء ليضمن نقطة لفريقه بعد توديع المونديال رسميا .

وتأهل منتخب سويسرا إلى ثمن النهائي، بعدما قدم عروضا جيدة أولها بتعادله مع راقصي السامبا بهدف لكلا الفريقين ومن ثم انتصاره الرائع على منتخب صربيا بهدفين مقابل هدف، ليصبح وصيفا للمجموعة برصيد 5 نقاط متساويا ليواجه السويد .

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