طرح البرومو الثانى لفيلم The Predator.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Predator البرومو الدعائى الثانى له تمهيدا لعرضه فى 14 سبتمبر المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.



وتدور أحداث الفيلم حول قيام صبى صغير عن غير قصد بإرسال رسائل إلى صائدى الكون الأكثر فتكًا لإحضارهم إلى الأرض، ويسعى طاقم من الجنود السابقين ومعلم علوم لمنعهم من القضاء على الجنس البشرى.



الفيلم من بطولة إيفون ستراهوفسكى، وأوليفيا مون، ويعقوب ترمبلاى، ولوخلين مونرو، وتوماس جين، وستيرلينج ك. براون، وبويد هولبروك.



فيلم The Predator من إخراج وتأليف شين بلاك، بالاشتراك مع مجموعة من المؤلفين وهم فريد ديكر، وجيم توماس، وجون توماس.