منتخب إنجلترا يلتقى بلجيكا في صراع حسم الصدارة بالمونديال

يلتقى فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس منتخب إنجلترا بنظيره منتخب بلجيكا على ملعب استاد كالينغراد فى إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة فى نهائيات مونديال روسيا.





ويسعى منتخب بلجيكا بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز إلى حسم صراع صدارة المجموعة وتحقيق الفوز على المنتخب الإنجليزي.





ويعول مارتينيز على عودة مهاجم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو بعدما غاب عن مران الفريق مؤخرا لحاجة كاحله الأيسر إلى الراحة بجوار ايدن هازارد ومساعدة دي بروين من أجل تشكيل قاعدة هجومية على مرمى حارس إنجلترا.





فى المقابل يأمل جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي في حصد العلامة الكاملة في المجموعة بعد الإنتصار الذي تحقق على منتخبي تونس وبنما.



