اليوم.. صياغة العقود في محاضرة بمعهد محاماة الإسماعيلية

تعقد بمعهد محاماة الإسماعيلية ، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام حول صياغة العقود، اليوم الخميس ، بنادى المحامين ، تحت رعاية سامح عاشور ، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب .





وقال إبراهيم عبدالرحيم ، عضو مجلس النقابة العامة ، إن محمد داود ، مدير عام الشئون القانونية بهيئة قناة السويس سابقا، يلقى المحاضرة متناولا بالشرح كيفية صياغة العقود ، مشيرًا إلى تسجيل الحضور والانصراف ل 500 محامٍ لعدم تعدي النسبة المحددة للغياب.



