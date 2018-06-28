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أخبار البلد

اليوم.. صياغة العقود في محاضرة بمعهد محاماة الإسماعيلية

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
تعقد بمعهد محاماة الإسماعيلية ، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام حول صياغة العقود، اليوم الخميس ، بنادى المحامين ، تحت رعاية سامح عاشور ، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب .

وقال إبراهيم عبدالرحيم ، عضو مجلس النقابة العامة ، إن محمد داود ، مدير عام الشئون القانونية بهيئة قناة السويس سابقا، يلقى المحاضرة متناولا بالشرح كيفية صياغة العقود ، مشيرًا إلى تسجيل الحضور والانصراف ل 500 محامٍ لعدم تعدي النسبة المحددة للغياب.

وكانت نقابة الإسماعيلية، قد افتتحت معهد المحاماة الخاص بها ، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، والنقيب ، نبيل عبدالسلام .

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