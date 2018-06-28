النظام الإيراني يستفز المحتجين بالتمسك بحكومة الأزمة الاقتصادية الخانقة.. المرشد والحرس الثوري يتوعدون المتظاهرين

ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملية وراء اشتعال الاحتجاجات

روحاني: على الإيرانيين أن يجعلوا أمريكا تركع

أكبر أسواق إيران يغلق أبوابه لأول مرة من40 عاما





تصاعدت أزمة الاحتجاجات التى تشهدها إيران على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع سعر العملة، حيث تمسك النظام بسياساته ورفض الاعتراف بمشروعية الاحتجاجات بل طالب المواطنين بالوقوف مع الحكومة في الأزمة وألمح إلى أن الازمة نتيجة ضغوط أمريكية.



فقد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدم استقالة حكومته بسبب الاحتجاجات وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون، إنه يخطئ من يعتقد أن حكومته خائفة، وقال :"سنواجه المشكلات، سنواجه الضغوط، لكننا لن نضحي باستقلالنا"، وربط روحاني الاحتجاجات بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع بلاده، وقال إن الإيرانيين يجب أن يتحدوا في مواجهة الضغط الأمريكي، ويجب أن "يجعلوا أمريكا تركع".



وتاتى تصريحات روحاني على نفس نهج المرشد الإيراني علي خامنئي و الحرس الثوري حيث هددا بالتصدي لـ"المكدرين للأمن الاقتصادي"، ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي عنه قوله إن على القضاء التصدي لمن يكدرون الأمن الاقتصادي، وذكر الموقع أن خامنئي قال خلال لقاء مع مسؤولين بالسلطة القضائية: "يجب تأمين المناخ من أجل عمل وحياة ومعيشة المواطنين".



وفي سياق متصل، قال الجنرال يحيى رحيم صفوي بالحرس الثوري، وهو أيضا مستشار كبير لخامنئي: "من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية"، وأضاف: "يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية".



وتشهد الاحتجاجات ظاهرة غير مسبوقة منذ 4 عقود ألا وهي خروج تجار أكبر الأسواق الإيرانية في طهران "البازار الكبير" الذي لعب دورا حاسما في ثورة 1979 متظاهرين ومضربين عن العمل.



وبحسب تصريح لرئيس الجمعية الإسلامية للتجار، أحمد كريمي أصفهاني، أغلق لأول مرة منذ نحو 40 عاما أكبر الأسواق الإيرانية في العاصمة أبوابه احتجاجا على انهيار كبير للريال الإيراني.



ويضم "بازار طهران الكبير" العديد من البضائع المستوردة التي تأثرت بالتراجع الكبير لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، فقد اندلعت احتجاجات التجار عقب تراجع الريال الإيراني إلى 90 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء، ونتيجة لذلك خزن التجار بضائعهم القديمة "لعدم استطاعتهم شراء بضائع أخرى جديدة بنفس أسعار القديمة.



