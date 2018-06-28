منتخب تونس يواجه بنما فى لقاء تحصيل حاصل بالمونديال

يخوض فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الخميس، منتخب تونس نظيره منتخب بنما على ملعب استاد موردوفيا أرينا فى إطار الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات فى نهائيات مونديال روسيا.



يواجه نسور قرطاج بقيادة مدربه الوطني نبيل معلول أزمة حادة فى مركز حراسة المرمى عقب إصابة معز حسن وفاروق بن مصطفى ثنائى حراسة عرين المنتخب التونسي ورفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" إشراك معز بن شريفية الحارس التونسي بقائمة منتخب بلاده.



ولجأ المدرب التونسي الى الاستعانة بخدمات فخر الدين بن يوسف مهاجم المنتخب لإرتداء زي حارس المرمى على أن يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة بنما بسبب وجود حارس وحيد في قائمة نسور قرطاج.



ويسعى منتخب تونس إلى تعويض فشله في التأهل لدور الـ16 من المونديال بعد الخسارة مرتين على يد إنجلترا وبلجيكا، ويلعب مباراة تحصيل حاصل ضد بنما من أجل الحصول على فوز معنوى وعدم الخروج من المونديال خالي الوفاض.



بدوره يحتاج المنتخب البنمي بقيادة سيدرك هرنان داريو جوميز إلى الحصول على الثلاث نقاط أمام نسور قرطاج من أجل تحقيق فوز وحيد فى أول مشاركة له فى المونديال عبر تاريخه.



