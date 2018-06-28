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الثقافة تشارك المصريين احتفالاتهم بذكرى ثورة 30 يونيو.. فتح المسارح والأوبرا والسيرك والمتاحف مجانا أمام الجمهور

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:59 ص
الدكتورة ايناس عبد
الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
طارق موسى
  • تقديم 237 فعالية فنية وثقافية بمختلف محافظات مصر 
  • وزير الثقافة: الاحتفالات تشارك فيها جميع القطاعات بأنشطة وفعاليات ثقافية وفنية في 27 محافظة
  • قطاع الإنتاج الثقافي يقيم 9 عروض للبيت الفني للمسرح

تفتح مسارح وزارة الثقافة أبوابها امام الجمهور لتشارك المصريين احتفالاتهم بذكرى ثورة 30 يونيو، قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فتح جميع المسارح والسيرك القومي والمتاحف والبيوت الثقافية والأوبرا بمختلف المحافظات مجانا للجمهور يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة الذكرى الخامسة لاحتفالات مصر والمصريين بثورة 30 يونيو.

وقالت "عبد الدايم" إن الاحتفالات تشارك فيها جميع القطاعات بأنشطة وفعاليات ثقافية وفنية في 27 محافظة.

ووجهت الدعوة لكل المصريين للاحتفال بثورتهم في كل المحافظات من خلال العروض الفنية والأنشطة الثقافية التى تنظمها وزارة الثقافة، والتى تضم هيئة قصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، والتى تقدم 237 فعالية بمختلف محافظات مصر.

ويقيم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال 9 عروض للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار على مسارح الدولة، كما يفتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده أبوابه للجمهور بمسرح البالون والسيرك القومي بالعجوزة ومدينة جمصة ومدينة 15 مايو.

واستعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور لاستقبال الجمهور بفتح جميع المتاحف والمعارض التابعة لوزارة الثقافة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى عقد سلسلة ندوات احتفالا بهذه المناسبة.

ويشارك صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب بعروض فنية وورش للأطفال ولذوي القدرات الخاصة وللتنورة التراثية في البيوت الثقافية، فيما تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج أول معرض للكتاب في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أما دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، فخصصت لليومين احتفالات فنية بعنوان "وطنيات" على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويشارك فيها بمجموعة من الأغاني الوطنية.

وأضافت "عبد الدايم" أن ثورة 30 يونيو التى صنعها الشعب وباتت عيدًا لكل المصريين واحتفالًا قوميًا يؤكد وعي وثقافة الشعب المصري وتطلعه إلى مستقبل أفضل برسم خارطة طريق لمسيرة التنمية الشاملة في مصر، والتى تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية والدولية للعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري بهدف النهوض بالمجتمع في جميع المجالات ووضع أسس وركائز سليمة لبناء الإنسان بما يضمن حياة كريمة وحقوق الأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات والتطورات التى يشهدها العالم.

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