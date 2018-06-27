محافظ دمياط يعقد اجتماعا تنسيقيا مع مدير الأمن وقائد الفرقة 18

عقد اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماعا تنسيقيا مع اللواء مجدي أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط ، و العميد شريف العرايشي قائد الفرقة 18 ، حيث قدم المحافظ له التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله الجديد متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهمته ومرحبا بالتعاون والتنسيق والتكامل بين المحافظة وقوات التأمين ومديرية الأمن من أجل المواطن .



وتم مناقشة سبل. توفير الأمن والاستقرار للمواطن تامين المنشات الحيوية .الاماكن العامة ودور العبادة تحسبا لأى أعمال تخريبية قد تحدث.



كما ناقش المحافظ سبل التعاون التام والتنسيق بين المحافظة وقوات الجيش ومديرية الأمن لتكثيف الحملات التأمينية بشوارع المحافظ