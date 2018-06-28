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برلمان

نائب يجدد مطالبه بتحمل طلاب الجامعة الراسبين المصاريف الدراسية

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
جدد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، مطالبه بشأن معاقبة الطلاب الجامعيين الراسبين.

وأوضح "بركات" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه بصدد إعداد مشروع بتحمل الطالب الراسب تكاليف المصروفات الدراسية للسنة التي يرسل بها، حتى يكون هناك تفرقة بين المتميز وغيره، فمن غير العدل ان يتساوي الراسب مع الناجح.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إلى أن هناك عدد كبير من الطلاب يرسبون لسنوات متتالية دون أن يعرف اولاياء أمورهم، لافتا إلى أن هذا النظام الذي لا يفرق بين المتميز وغيره، يخلق نوع من الفوضي فى النظام التعليمي الجامعي.

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