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أخبار العالم

العراق يخفف من حظر زراعة الأرز

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:37 م
زراعة الأرز
زراعة الأرز
رويترز
قالت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء إنها ستسمح للفلاحين بزراعة ما لا يزيد عن 12500 كيلومتر مربع بالأرز هذا الموسم في تراجع جزئي فيما يبدو عن سياسة للحفاظ على المياه.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت الحكومة إنها ستحظر على الفلاحين زراعة الأرز ومحاصيل أخرى كثيفة الاستهلاك للمياه في مواجهة نقص متزايد في موارد الماء وتناقص تدفقات الأنهار بسبب الجفاف.

وقررت اللجنة الوطنية العليا للمياه في اجتماع برئاسة حيدر العبادي رئيس الوزراء "السماح بزراعة محصول الشلب العنبر (الأرز) بمساحة لا تزيد عن خمسة آلاف دونم... توزع على 3500 دونم في محافظة النجف و1500 دونم في محافظة الديوانية".

والدونم العراقي يعادل 2500 متر مربع. وزرع العراق 100 ألف دونم بالأرز في الموسم الماضي.

وتعقدت آثار الجفاف في العراق أكثر بسبب خطط تركيا لملء سد عملاق على نهر الفرات، وهو مشروع بدأ بالفعل لكنه توقف بعد شكاوى من العراق.

ويتدفق نحو 70 % من موارد المياه العراقية من دول مجاورة، ويحظى نهرا دجلة، والفرات اللذان توجد منابعهما في تركيا، بأهمية خاصة.

وقال العبادي إن الحكومة تخطط لإمداد المزارعين بالماء، خاصة لمحصول القمح الاستراتيجي للعراق، لكنه أشار إلى أنها ستقلص مساحات الأراضي المخصصة لزراعة الأرز وغيره من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. ويستورد العراق الجزء الأكبر من حاجاته من الأرز.

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