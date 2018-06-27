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مؤتمر طبي بجامعة قناة السويس: الطريق طويل في علاج السكري

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:38 م
صدى البلد
حسام صلاح
نظمت جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي الثامن عشر لقسم الباطنة بطب قناة السويس، تحت عنوان" الجديد في أمراض الباطنة و الكلى"، بحضور كوكبة متميزة من أساتذة الباطنة فى جامعة قناة السويس والجامعات المصرية، وتستمر فعالياته على مدى يومي 26،27 يونيو الجاري.

بدأت الجلسة العلمية الأولى للمؤتمر بمحاضرة الدكتور عبد الرؤوف الديب استاذ الباطنة بكلية طب قناة السويس عن تاريخ داء السكرى فى العالم و تطورات العلاج بالانسولين خلال ال300 سنة الماضية و اكتشافه وعلاجه وارتفاع نسبة الإصابة به على مر العصور حيث انه مرض يسهل تشخيصه بينما هو صعب العلاج.

واضاف: عرف التاريخ الإنسانى السكرى منذ 4 آلاف سنة فوجد وصفه فى البرديات المصرية بأن هناك مرضا يزيد من عدد مرات التبول و يخفض الوزن و فى العام 250 قبل الميلاد تم تسميته بالسكرى و منذ الف عام أرجع العالم العربى ابن سينا إصابات القدم و الغرغرينة لهذا المرض و فى عام 1869 اكتشف بول لانجرهانز خلايا غريبة داخل البنكرياس تقدر بالملايين فسميت باسمه".

واشار إلى أنه ، فى مطلع القرن العشرين تم اكتشاف الأنسولين كعلاج للسكر ثم عام 1920 حيث بدأ التطور الحديث لعلاج السكر و فى عام 1923 بدأ إنتاج الأنسولين فى كندا و دخل الأنسولين مصر عام 1928، و عام 1936 تم تقسيم السكرى لنوعين وهما أول و ثانى.

و فى عام 1960 بدأ قياس السكر لدى المرضى بنقطة دم على مادة معينة و تقرأ بجهاز و فى عام 1970 أول تحليل لHbA1C ( الهيموجلوبين السكرى التراكمى)، و عام 1980 تم تصنيع أول قلم انسولين لعلاج السكرى، وحددت منظمة الصحة العالمية يوم 14 نوفمبر من كل عام ( يوما عالميا للسكر) و هو يوافق يوم ميلاد العالم فريدريك بانتينج اول من وضع علاج السكرى بالانسولين.

وتابع، ثم ظهر العلاج بمضخة الانسولين التى تقوم بضخ الأنسولين فى الدم كل خمس دقائق وفق مستوى السكر فى الدم، و عام 2000 أول محاولات العلاج بالخلايا الجذعية ، و لا يزال الطريق طويل فى علاج السكرى.

شملت محاور المؤتمر ارتباط الأمراض الجاهزية بالكلى بأمراض أخرى منها السكر و متلازمة الأيض، علاقة أمراض القلب و الكلى و أهم الأمراض المعدية التى قد تصيب مرضى الكلى، مناقشة كل ما هو جديد فى الرعاية الحرجة لمرضى القصور الكلوى و اساليب العلاج الحديث لهم، كل ما هو جديد فى أمراض الجهاز الهضمي.

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