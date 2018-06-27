الصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء سلامة المدنيين في درعا بسوريا

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء سلامة عشرات الآلاف من المدنيين العالقين على خط القتال أو الفارين من العنف في محافظة درعا بجنوب سوريا.



وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط روبير مارديني - في بيان وزعته اللجنة الدولية مساء اليوم الأربعاء بعمان: "نحن نحث، على وجه السرعة، جميع الأطراف المتحاربة في درعا والسويداء والقنيطرة على إظهار ضبط النفس وبذل قصارى جهدها لتجنيب المدنيين عواقب القتال وكذلك الذين كفّوا عن المشاركة في العمليات العدائية وتجنّب إلحاق الضرر بالبنية التحتية الضرورية لبقائهم أحياء".



وأضاف: "تصلنا تقارير عن فرار المدنيين مع تغيّر مواقع خطوط المواجهة.. نطلب من الأطراف المتقاتلة والبلدان المجاورة تيسير وصول المدنيين إلى مناطق آمنة وحصولهم على الخدمات الضرورية بما في ذلك تمكّنهم من الوصول إلى الرعاية الطبية المنقِذة للحياة، إذ يجب أن تتاح للمدنيين، دائمًا، خيارات الفرار من العنف وطلب الملاذ الآمن والحماية."



وأكدت اللجنة الدولية على وقوفها على أهبة الاستعداد لتقديم الإغاثة العاجلة للنازحين، بما في ذلك رعاية الجرحى.