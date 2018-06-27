شاهد.. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 5 عقارات مخالفة

قاد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اليوم الأربعاء حملة مكبرة للبدء لإزالة 5 عقارات مخالفة من إجمالي 16 عقارا بدون ترخيص بمنطقة أرض الأوقاف بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم.



وقال المحافظ فى تصريحات له خلال أعمال الإزالة إن العقارات تم بناؤها بدون ترخيص ودون اتباع المواصفات الفنية فى أعمال البناء إضافة إلى أنها تم بناؤها فى حرم محور 26 يوليو والطريق الدائرى وعلى أرض زراعية .



وأضاف أنه سيتم محاسبة أى مسئول بالأحياء والمراكز والمدن يتراخى فى مواجهة مخالفات البناء حتى استفحالها أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات .



وناشد المحافظ مواطنى الجيزة بالاستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة حرصًا على أموالهم وقد تم تنفيذ الحملة وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين أعمال الإزالة حيث تم البدء فى إزالة 5 حالات صارخة على أن يتم استكمال باقى أعمال الإزالة خلال الأيام القادمة حتى إزالة كافة العقارات المخالفة .



وأضاف المحافظ أن إجمالى القرارات الصادرة للعقارات بلغت 49 قرارا سيتم تنفيذها بالكامل .