مصر حاضنة اللاجئين على مر العصور.. نائب ألماني يثمن موقفها.. ويدعو دول أوروبا لدعمها..وبرلمانيون:مصر فتحت ذراعيها للجميع رغم أزمتها الاقتصادية..ولم تفرق بين مصري وغيره

برلماني ألماني يدعو أوروبا لدعم مصر في مواجهة مشكلة اللاجئين

خارجية البرلمان: مصر فتحت أبوابها الاقتصادية للاجئين رغم الأزمة

نائبة: الدعم الأوروبي للاجئين واجب يفرضه عليها حقوق الإنسان



لم تتوقف الأزمات السياسية في البلاد العربية عند حد الخلاف والثروات فحسب، بل تخطتها إلى أبعد من ذلك.. إلى حرب أودت بحياة آلاف القتلي، وملايين المتشردين. سوريا.. ليبيا.. العراق.. أمثلة لبعض الدولة العربية التى نال منها القتل والتشريد.



وكعادتها التي دأبت عليها، كانت مصر من أولي الدول العربية التي احتضنت اللاجئين، دونما تفرقة بينهم وبين المصريين، إذ أتاحت لهم مصر سبل العيش والعمل.



وتقديرا لهذا المجهود المصري، الذي حمل على عاتقيه احتضان اللاجئين، ثمَّن النائب كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، بالبوندستاج الألمان، خلال لقائه بالدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قيام مصر باستضافة عدد كبير من اللاجئين دون وجود أي معسكرات لهم، مقدرًا حجم العبء المُلقى على الاقتصاد المصرى من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن حل مشكلة اللاجئين يأتى بتوفير الاستقرار السياسى فى المنطقة، داعيًا أوروبا إلى تقديم المزيد من الدعم إلى دول المنطقة ومصر فى هذا المجال.



وفي هذا التقرير، نستعرض آراء النواب بالبرلمان، حول وضع اللاجئين فى مصر، ورأيهم في الدعم الأوروبي للدول التي تحتضن اللاجئين.



وقالت النائبة غادة عجمي، وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن مصر استضافت عن رحب جميع اللاجئين إليها من مختلف البلادان العربية، إبان الأزمات والحروب التي تخوضها تلك الدول، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأضافت "عجمي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" بأن مصر لم تفرق بين اللاجئين وغيرهم في المعيشة والتعاملات الاقتصادية، إذ فتحت الباب أمام جميع اللاجئين للعمل وفتح مشروعات خاصة بهم، والدليل على ذلك نراه من مشروعات كبيرة للشباب السوري وغيرهم.



وطالبت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، أن يكون هناك دعم دولي من جميع الجهات الحقوقية لمصر، لما تتحمله على عاتقها من استقبال اللاجئين، لاسيما وأن مصر محور فى المنطقة تعتمد عليه جميع الدول المجاورة فى أزماتها.



من جهتها، قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن قضية اللاجئين قضية دولية، وكل دولة تحتضن اللاجئين على قدر استطاعتها وحالتها الاقتصادية، مما يستدعي وجود دعم مادى من جانب المنظمات الدولية المختصة، وخاصة الأوروبية.



وأشارت "نصير" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن مصر احتضنت عن رحب جميع اللاجئين من الدول العربية، دونما تفرقة بينهم وبين المصريين فى المعاملة، وهي سياسة دأبت عليها مصر من منطلق دورها المحوري والقيادي في المنطقة.



وأشادت النائبة لدعوات البرلمان الألماني بدعم مصر لحملها علي عاتقيها قضية اللاجئين فى المنطقة، معربة عن أملها فى استجابة الدول الأوروبية لهذه الدعوات، لاسيما وأنه واجب يحتمه عليها حقوق الإنسان.

