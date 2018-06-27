الدفاع الروسية: الوضع يتدهور في منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء الكسي تسيجانوف، عن تدهور الوضع في منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية في سوريا بسبب المسلحين.. مشيرا إلى عمليات التجنيد القسري للسكان في صفوف التشكيلات المسلحة غير القانونية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن تسيجانوف قوله "على الرغم من الجهود التي يبذلها مركز المصالحة، يتدهور الوضع الإنساني في منطقة التهدئة الجنوبية الغربية بسبب الأنشطة المسلحة"، مشيرا إلى "التجنيد القسري للسكان إلى صفوف التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون".