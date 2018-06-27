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أحمد موسى: 5 من أعضاء اتحاد الكرة مستعدون لتقديم استقالتهم.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:15 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
نورهان خفاجي
أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 5 من أعضاء مجلس اتحاد كرة القدم المصري، على استعداد للتقدم بالاستقالة، رغبة للمطالب الشعبية بدون أي مماطلات، قائلا: "5 أشخاص لم يكن لديّ شك في أي شخص فيهم، بأنهم يستجيبون لرغبات الرأي العام".

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، قائلاً: "الوضع اللي وصلناله من حالة الفوضى داخل المعسكر، وكوبر على دراية، بمعرفة اتحاد الكرة، من تعاقد نجوم على تقديم برنامج وتقديم فيديوهات جميعها أمور خارج إطار القانون".

وتابع مُنفعلاً: "بعد كل هذا تيجي تسألني على نتائج ومنتخب واتحاد كرة قدم.. نتائج فاشلة الناس بتدور على مصالحها، وتبريرات هاني أبوريدة غير حقيقية، ولو مش هيستقيل، سيتم اتخاذ إجراءات للدعوة لانتخاب مجلس جديد.. احترامي لحضرتك وللشعب كل يوم هتطلع بلاوي كثيرة أخلاقيًا".

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