أحمد موسى: 5 من أعضاء اتحاد الكرة مستعدون لتقديم استقالتهم.. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 5 من أعضاء مجلس اتحاد كرة القدم المصري، على استعداد للتقدم بالاستقالة، رغبة للمطالب الشعبية بدون أي مماطلات، قائلا: "5 أشخاص لم يكن لديّ شك في أي شخص فيهم، بأنهم يستجيبون لرغبات الرأي العام".





وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، قائلاً: "الوضع اللي وصلناله من حالة الفوضى داخل المعسكر، وكوبر على دراية، بمعرفة اتحاد الكرة، من تعاقد نجوم على تقديم برنامج وتقديم فيديوهات جميعها أمور خارج إطار القانون".



