الخرطوم: رفع اسم السودان من قائمة منتهكي حقوق الأطفال رد اعتبار له

أكدت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية، مشاعر الدولب، أن بلادها من أكثر الدول حرصًا على حقوق الأطفال ورعايتها، وأن رفع اسم السودان من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاعات هو رد اعتبار له، مشددة على أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، عرفت عبر تاريخها الطويل بحرصها على حقوق المدنيين بمن فيهم الأطفال ولم تجند أي طفل ضمن تشكيلاتها المختلفة.



وقالت الدولب، في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الخارجية السوداني، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة إعلان الأمم المتحدة رفع اسم السودان من قائمة منتهكي حقوق الأطفال بمناطق النزاعات، إن ذلك يعني أن السودان وقوانينه تحترم حقوق الأطفال وتتسق معها، مشيدة بجهود القيادة السودانية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة، وتضامن الشركاء الدوليين، في هذا الشأن.



من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أسامة فيصل، أن القرار الأممي تتويج لجهود الحكومة ووزاراتها ذات الصلة في تنفيذ خطة إخراج السودان من هذه القائمة، موضحًا أن وفودا أممية عديدة زارت البلاد للتأكد من تنفيذ الخطة المتفق عليها.



وأوضح فيصل، أن الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بجهود السودان في عدم استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، وبعدم تجنيده للأطفال، وعدم استقبال شكاوى بهذا الخصوص ضد السودان.



وأضاف أن رفع اسم السودان من هذه القائمة سيكون حافزًا إضافيا لبذل مزيد من الجهود في العديد من القضايا الدولية الأخرى التي تهم السودان، كرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كاشفا أن التباحث مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص سيبدأ قريبًا.