ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخرطوم: رفع اسم السودان من قائمة منتهكي حقوق الأطفال رد اعتبار له

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:33 م
صدى البلد
أش أ
أكدت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية، مشاعر الدولب، أن بلادها من أكثر الدول حرصًا على حقوق الأطفال ورعايتها، وأن رفع اسم السودان من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاعات هو رد اعتبار له، مشددة على أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، عرفت عبر تاريخها الطويل بحرصها على حقوق المدنيين بمن فيهم الأطفال ولم تجند أي طفل ضمن تشكيلاتها المختلفة.

وقالت الدولب، في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الخارجية السوداني، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة إعلان الأمم المتحدة رفع اسم السودان من قائمة منتهكي حقوق الأطفال بمناطق النزاعات، إن ذلك يعني أن السودان وقوانينه تحترم حقوق الأطفال وتتسق معها، مشيدة بجهود القيادة السودانية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة، وتضامن الشركاء الدوليين، في هذا الشأن.

من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أسامة فيصل، أن القرار الأممي تتويج لجهود الحكومة ووزاراتها ذات الصلة في تنفيذ خطة إخراج السودان من هذه القائمة، موضحًا أن وفودا أممية عديدة زارت البلاد للتأكد من تنفيذ الخطة المتفق عليها.

وأوضح فيصل، أن الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بجهود السودان في عدم استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، وبعدم تجنيده للأطفال، وعدم استقبال شكاوى بهذا الخصوص ضد السودان.

وأضاف أن رفع اسم السودان من هذه القائمة سيكون حافزًا إضافيا لبذل مزيد من الجهود في العديد من القضايا الدولية الأخرى التي تهم السودان، كرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كاشفا أن التباحث مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص سيبدأ قريبًا.

ترشيحاتنا

يافرحة ما تمت.. عريس يطلق عيارا ناريا ابتهاجا بزفافه فيصيب عينه

كوتينيو يحقق رقما مميزا مع البرازيل أمام صربيا .. فيديو

بدء تنفيذ 24 ألف شقة بالحى الخامس فى العاصمة الجديدة

نجم منتخب تونس حارس مرمى أمام بنما بكأس العالم

سعد سمير يعلق على واقعة دخول الفنانين معسكر المنتخب بروسيا

شاهد.. البرازيل إلى دور الـ 16 بثنائية أمام صربيا في كأس العالم

برنامج خاص للثنائي حسن والسعيد وباولو يظهر في معسكر أكتوبر

مجدي عبدالغني : أنا مش حرامي وقرار أبوريدة خطأ.. فيديو

النيابة تواجه رئيس شركة مياه الجيزة.. والمتهم: كنت بستبدل سيارتي

التحقيقات: رئيس مياه الجيزة طلب سيارة رشوة بـ 500 ألف جنيه

تعرف على منصب هادي خشبة ومجدي عبدالغني بنادي الأهرام

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة حول موعد انكسار الموجة الحارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عز الدين تتألق بالأبيض ...صور

إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

الألوان الصيفية تسيطر على موضة عبايات صيف 2018..صور

رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه فى مؤتمر أزمات المونديال

تشييع جثمان والد الفنان محمد فهيم في غياب النجوم.. صور

فيديو

أبو ريدة يعتذر عن الإخفاق بالمونديال.. ويكشف حقيقة عقوبات اللاعبين وتواجد الفنانين بالفندق.. فيديو وصور
حسونة: الدول المتقدمة تعلن أوجه الإنفاق في المؤسسات الأهلية .. فيديو
خالد عكاشة: نحتاج لإعادة منظومة مواجهة الإرهاب.. فيديو
أحمد موسى: 5 من أعضاء اتحاد الكرة مستعدون لتقديم استقالتهم.. فيديو
البرلمان: سنتخذ قرارات حاسمة في ملف كأس العالم واتحاد الكرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟