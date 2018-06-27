السجن 3 سنوات لـ «لصين» أتلفوا معدات محطة مياه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط إمبابي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد دنانه وسكرتارية أحمد رزق نباته، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة موتور مياه محطة غيتة.





وتبين من التحقيقات في القضية رقم 248 لسنة2018 بلبيس والمقيدة برقم 573 كلي جنوب الزقازيق أن "حازم س.ن"29 سنة-عامل، ومقيم بساتين بركات و" هاني م.ع" 33 سنة، ومقيم سعدون بالشروع في سرقة موتور المياه الخاص بمحطة مياه غيتة إلا ان جريمتهم فشلت لامساك الأهالي بهم.





ونسبت النيابة العامة تهمة الإتلاف العمد لأموال لا يمتلكونها وملكيتها للدولة وجعلوها غير صالحة للاستعمال وترتب علي ذلك توقف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة.



