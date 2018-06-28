أيمن حمزة: حمل الكهرباء بلغ الليلة 30 ألفا ميجاوات لأول مرة هذا الصيف

وأضاف حمزة - في بيان صحفي- أن هناك احتياطي يلبي كل الاحتياجات يتعدى 9000 ميجاوات، مشيرا إلى أن أقصى حمل الليلة بلغ 30 ألفا و300 ميجاوات، وأن الاحتياطي المتاح من قدرات إنتاج الكهرباء الليلة بلغ 39 ألفا و700 ميجاوات، وبذلك يكون صافي الاحتياطي من إنتاج قدرات الكهرباء 9345 ميجاوات.





ونوه حمزة بأن هذا يؤكد نجاح قطاع الكهرباء فى أولى خطوات الصيف وارتفاع درجات الحرارة ، مشيرا إلى إنه إذا كان هناك أية انقطاعات فهي ضمن خطة الوزارة أيضا لرفع مستوى جودة التغذية الكهربية على مستوى شبكات توزيع الكهرباء.





وأشار إلى أن الخط الساخن للوزارة (121) يستقبل أية بلاغات على مدار 24 ساعة.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الليلة، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وتخطي حمل الذروة 30000 ميجاوات، لم يتم تخفيف الأحمال.