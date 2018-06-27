النيابة تواجه رئيس شركة مياه الجيزة.. والمتهم: كنت بستبدل سيارتي

تستكمل نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، تحقيقات موسعة مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عقب إلقاء الرقابة الإدارية القبض عليه.





وواجهت النيابة المتهم بالتسجيلات وأقوال المقاول، بأنه طلب رشوة منه سيارة بيجو 508 موديل 2017، فأنكر، وقالت النيابة "ماهو المبرر حول وجود نفس السيارة معك"، فأكد أنه قام باستبدالها مع المقاول بسيارته القديمة موديل 2005.





وأوضحت التحقيقات التي تجري برئاسة المستشار علي الوشاحي، رئيس نيابة أكتوبر أول، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية توصلت إلى طلب المتهم رشوة من مقاولين مقابل إسناد أعمال لشركتهما بالأمر المباشر دون مناقصات، فتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض على رئيس الشركة من داخل منزله بدائرة قسم الشيخ زايد كما تم ضبط مقاولين اثنين آخرين.





وأضافت أن رئيس الشركة المتهم طلب على سبيل الرشوة سيارة بيجو 508 موديل 2017 ثمنها حوالي نصف مليون جنيه، وطلب منه شراءها وركنها أسفل منزله وظلت السيارة أسفل منزل رئيس الشركة لمدة 24 ساعة حتى قام بالذهاب لاستخراج تراخيصها، فخاطبت النيابة إدارة المرور وتم إيفادها بتراخيص السيارة المثبتة باسم رئيس الشركة، كما استدعت النيابة صاحب معرض السيارات الذي قرر أن المقاول هو من قام بشراء السيارة منه.



