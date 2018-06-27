خالد عكاشة: نحتاج لإعادة منظومة مواجهة الإرهاب.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إنه يجب العودة إلى الخلف والقراءة في تاريخ جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان شهد حالة انحسار كبير جدا في عام 1965، وذلك خلال أحداث حرب 1973.



وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أن من عاش فيما بعد عام 1965 كان متأكدا أنه لا عودة مرة أخرى لتنظيم الإخوان، إلا أن الإخوان عادوا بتنظيم التكفير والهجرة بعد حرب 1973.



وأوضح الخبير الأمني، أنه بمجرد وجود انفراجة والخروج من الحرب بانتصار كبير جدا، عاد الإخوان بإرهابهم، مشيرا إلى أن المواجهة لا يجب أن تكون أمنية فقط، بل يجب إعادة منظومة مواجهة الإرهاب مرة أخرى.



