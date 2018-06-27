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برلمان

برلمانى يوفر اعتمادا ماليا لإضافة مبنى لمدرسة بكفر الباشا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:27 م
النائب أحمد على
النائب أحمد على
فريدة على و أمينة الدسوقى
نجح النائب أحمد على عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، فى تدبير الاعتماد المالي لإنشاء مبنى إضافي بمدرسة حافظ إبراهيم بكفر الباشا بحي المرج.

وجاء ذلك بعد التواصل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ورئيس هيئة العامة للأبنية التعليمية اللواء مهندس يسري سالم والمهندسة سهام مدير منطقة القاهرة ، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وقال" أحمد على" ، إن المبني الإضافى يشمل 16 فصلا دراسيا من خلال الاعتماد المالي ٤ ملايين جنيه و٨٠٠ ألف؛ ومن المقرر بدء العمل خلال شهر ونصف بحد أقصى.

فى سياق آخر أعلن النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج حصوله على الموافقات بشأن تشييد مكتب بريد بمؤسسة الزكاة وإدراجه بخطة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ..موضحًًا أن المكتب سوف يخدم أهالي مؤسسة الزكاة وعزبة الجامعة وكمال رمزي والحوض الطويل وعزبةميخائيل والعجيجات وكافة المناطق خلف الدائري لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن الهيئة القومية للبريد عاينت الموقع وسيتم طرحه قريبا وإنهاء إجراءات التخصيص.

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