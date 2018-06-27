ملتقى القاهرة السينمائي يقدم الدعم لفيلم آخر أيام المدينة ورفض عرضه

كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ40 عن عودة الملتقى وفتح باب تقديم المشروعات السينمائية المؤهَّلة له حتى 14 سبتمبر 2018.

وتستقر لجنة الملتقى بعد انتهاء التقديم على 15 مشروعًا، كحد أقصى، للمشاركة في فعاليات دورته الخامسة التي تُقام لمدة 3 أيام «من 26 وحتى 28 نوفمبر»، ضمن الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتتولى علياء زكي منصب مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، والمخرجة ماجي مرجان، مدير ملتقى القاهرة السينمائي.

كان ملتقى القاهرة، قد انطلق لأول مرة في 2010 خلال الدورة الـ 34 لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأثبت أهميته كتجربة جديرة باهتمام المشاركين فيه، ثم أقيمت 3 دورات فيما بين عامي 2012 و2016.





ونجح العديد من صناع الأفلام المشاركين في هذه الدورات السابقة في تطوير او استكمال أفلامهم، ومنها أفلام «فيلّا 69» (مصر)، «تونس الليل» (تونس)، و«العودة» (سوريا) وغيرهم. ويستمر الملتقى كمنصة تمكين لصناع الأفلام العرب لتصل مشروعاتهم إلى أكثر قاعدة جماهيرية عريضة ممكنة.



