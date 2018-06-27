شوبير: مباريات كأس العالم اتسمت باللعب النظيف.. فيديو
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:25 م
شوبير
قال الإعلامي أحمد شوبير إن مباريات كأس العالم بروسيا 2018 ، اتسمت باللعب النظيف مع وجود أخطاء قليلة خلال مباريات دور المجموعات من المونديال.
وأضاف «شوبير» خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»:" تقنية الفيديو التى نفذت خلال مباريات كأس العالم المقامة حاليا تقنية ممتازة لكونها تظهر الحالات التحكيمية الحرجة وتعطي كل فريق حقة ".
وتقام نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 ، بمشاركة 32 منتخبا وتم تنفيذ تقنية الفيديو لأول مرة فى تاريخ النهائيات منذ بداية البطولة عام 1930 .