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كأس العالم

شوبير: مباريات كأس العالم اتسمت باللعب النظيف.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:25 م
شوبير
شوبير
محمد رشاد
قال الإعلامي أحمد شوبير إن مباريات كأس العالم بروسيا 2018 ، اتسمت باللعب النظيف مع وجود أخطاء قليلة خلال مباريات دور المجموعات من المونديال.

وأضاف «شوبير» خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»:" تقنية الفيديو التى نفذت خلال مباريات كأس العالم المقامة حاليا تقنية ممتازة لكونها تظهر الحالات التحكيمية الحرجة وتعطي كل فريق حقة ".

وتقام نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 ، بمشاركة 32 منتخبا وتم تنفيذ تقنية الفيديو لأول مرة فى تاريخ النهائيات منذ بداية البطولة عام 1930 .

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