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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد تدريبات فريق سيدي سالم استعدادا للمظاليم.. صور

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:26 ص
صدى البلد
محمود زيدان
شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ أمس، الأربعاء، تدريبات فريق سيدى سالم؛ استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2018/ 2019 بالدوري الممتاز " ب "، مطالبًا لاعبي الفريق بتحقيق نتائج طيبة والمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد، والصعود للدوري الممتاز.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم دعم نادى سيدى سالم الرياضي هذا العام بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، لإنشاء مدرج للنادي بسعة 4000 متفرج، فضلًا عن دعم الانشطة الرياضية المختلفة بالنادي، وتوفير موارد ذاتيه من خلال إنشاء 40 محلًا تجاريًا.

وأضاف تم الانتهاء من إنشاء ملعب نادى سيدى سالم الرياضي على مساحة 1600متر مربع بتكلفة 4.4 مليون جنيه شاملة التنجيل والسور الخارجي ومبنى إداري ومسجد.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من انشاء ملعب خماسي على مساحة 1000م2 بتكلفة 460 الف جنيه، كما تم إدراج إنشاء حمام سباحة لنادى سيدى سالم الرياضي على مساحة 2800متر مربع ضمن خطة 2018 /2019 .

ويخوض سيدي سالم أولى مبارياته أمام بلدية المحلة على ملعب الأخير في التاسع من أغسطس المقبل.
محافظ كفر الشيخ يشهد تدريبات فريق سيدي سالم استعدادا للمظاليم.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تدريبات فريق سيدي سالم استعدادا للمظاليم.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تدريبات فريق سيدي سالم استعدادا للمظاليم.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تدريبات فريق سيدي سالم استعدادا للمظاليم.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تدريبات فريق سيدي سالم استعدادا للمظاليم.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تدريبات فريق سيدي سالم استعدادا للمظاليم.. صور

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