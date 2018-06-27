ننشر أجندة لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان الأسبوع المقبل

تنظم لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اجتماعين الأسبوع المقبل ، وستنظم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء ( بالقاعة البيضاوية ).



ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال الاجتماع مشروعي قانونين المقدمين من النائب محمد خليفة والنائب مصطفي بكرى ) و (60) نائبا آخرون ( أكثر من عٌشر أعضاء المجلس ) بشأن " تعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بأنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ".



ومن المقرر أن تكون هناك لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروعى القانون.