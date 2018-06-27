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منوعات

طفل يعثر على بندقية "معمرة" فى Ikea ويطلق منها النار

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:25 م
صدى البلد
كريم جمال
قادت الصدفة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات فقط، للعثور على بندقية مملوءة بالرصاص فى متجر Ikea الشهير بداخل أريكة، الأمر الذى أصاب رواد المتجر والقائمين عليه بالصدمة والهلع فى نفس الوقت.

تعو التفاصيل عندما ذهب الطفل لفرع الشركة الشهير فى ولاية "انديانا" الأمريكية، واعتقد الطفل أن البندقية مجرد "لعبة" وبالضغط على الزناد اكتشف أن الأمر حقيقي ومرعب.

لحسن الحظ سيطر القائمون على المتجر واستحوذوا على البندقية من يد الطفل، وبعد التحقيقات تبين أن أحد الأشخاص كان يجرب الأريكة وسقط منه سلاحه، وبمجرد سماعه عن القصة تععاون مع الشرطة لإنهاء الأمر، وإنقاذ مستقبل هذا الطفل.

ولحسن الحظ لم تصيب الرصاصة أى أحد وقت إطلاق الطفل لها.

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