طفل يعثر على بندقية "معمرة" فى Ikea ويطلق منها النار

قادت الصدفة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات فقط، للعثور على بندقية مملوءة بالرصاص فى متجر Ikea الشهير بداخل أريكة، الأمر الذى أصاب رواد المتجر والقائمين عليه بالصدمة والهلع فى نفس الوقت.



تعو التفاصيل عندما ذهب الطفل لفرع الشركة الشهير فى ولاية "انديانا" الأمريكية، واعتقد الطفل أن البندقية مجرد "لعبة" وبالضغط على الزناد اكتشف أن الأمر حقيقي ومرعب.



لحسن الحظ سيطر القائمون على المتجر واستحوذوا على البندقية من يد الطفل، وبعد التحقيقات تبين أن أحد الأشخاص كان يجرب الأريكة وسقط منه سلاحه، وبمجرد سماعه عن القصة تععاون مع الشرطة لإنهاء الأمر، وإنقاذ مستقبل هذا الطفل.



ولحسن الحظ لم تصيب الرصاصة أى أحد وقت إطلاق الطفل لها.