خليفة كوبر لتدريب منتخب مصر.. أبوريدة يفاضل بين 5 مرشحين واستبعاد فرنسي وبرتغالي

خليفة كوبر لقيادة الفراعنة الكبار :

ترشيح 5 مدربين أجانب لتدريب المنتخب بتصفيات أمم الكاميرون

الثعلب الصغير يشارك فى اختيار المدير الفنى الجديد

استبعاد مدرب فرنسي وبرتغالى من تولى المهمة الفنية





تلقى المهندس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة العديد، من السير الذاتية للمدربين من شتى الجنسيات من أجل المفاضلة بينها لقيادة منتخب مصر الوطنى الأول فى مشوار تصفيات بطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون 2019 خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذى انتهى عقده بوداع الفراعنة الكبار نهائيات مونديال روسيا.





وكلف رئيس الجبلاية حازم إمام عضو مجلس الإدارة بملف المدرب الأجنبي الجديد خلال تواجده خارج البلاد بعد ما تخلف الثعلب الصغير عن العودة من روسيا برفقة بعثة منتخب مصر الأول.





وجاءت أبرز الأسماء التى تم ترشيحها أمام أبوريدة ومعاونيه الفرنسي آلان جريس المدير الفنى السابق لمنتخب السنغال وجوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق وكارلوس كيروش مدرب ايران الى جانب الألمانى جيرنوت روهر المدير الفنى لمنتخب نيجيريا والفرنسي هيرفي رينارد مدرب المغرب بعد التجديد له من قبل الاتحاد المغربي.





ويسلط "صدى البلد" الضوء على مسيرة المدربين المرشحين لخلافة كوبر: الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب السنغال

آلان جيريس من مواليد 2 أغسطس من العام 1952، لعب مع نادي بوردو ومارسيليا الفرنسي، وخاض 583 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وعلى الصعيد الدولي لعب 47 مباراة وأحرز ستة أهداف.





قام بتدريب نادي تولوز الفرنسي من 1995 - 1998، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في العام 1998، ونادي تولوز من 1999 - 2000، ونادي الجيش الملكي المغربي من 2001 - 2003، ومنتخب جورجيا لكرة القدم من 2004 - 2005، ومنتخب الجابون من العام 2006 - 2010، حيث قاده إلى الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010، ومنتخب مالي من 2010 - 2013، وقاده إلى احتلال المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2012، ومنتخب السنغال من عام 2013 - 2015 وقاده إلى الدور الثانى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015.





البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران

نجح المدرب البرتغالى فى إحداث طفرة فى صفوف المنتخب الإيرانى الذى ظهر بقوة لدى مشاركته فى إطار منافسات المجموعة الثامنة في نهائيات المونديال وودع البطولة فى المركز الثالث خلف اسبانيا والبرتغال.





وافتتح المنتخب الإيرانى لقاءاته بالفوز على نظيره المغربي بهدف وحيد من النيران الصديقة ثم تعاد مع البرتغال 1/1 فى المجموعة الثامنة وخسر أمام إسبانيا وودع دور المجموعات فى نهائيات المونديال.





ويواجه ابوريدة ومسئولى الجبلاية صعوبة فى الدخول بمفاوضات مع كيروش نظرا لتمسك الإتحاد الإيرانى بخدمات المدرب بعد قوة مستوى الأداء لمنتخب بلادهم ومناطحة الكبار.





البرتغالى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق

يتسم البرتغالى فيريرا بقوة الشخصية التى يستطيع من خلالها منع أية تدخلات من قبل مجالس الإدارات فضلا عن القدرة على السيطرة على اللاعبين فى المعسكرات التدريبية واللقاءات الرسمية.





حصل فيريرا مع القلعة البيضاء على لقب الدورى الممتاز وكأس مصر كما حصل مع فريق السد القطرى على العديد من البطولات المحلية.





الألمانى جيرنوت روهر المدير الفني لنسور نيجيريا

ظهر منتخب نيجيريا تحت قيادة روهر بمستوى جيد وكان النسور قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الـ 16 لدى المشاركة فى المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم إلا أن الخسارة امام راقصو التانجو أطاحت بهم من البطولة بشرف.





ووضحت بصمات روهر على أداء لاعبي نسور نيجيريا الخضراء واتسم أداء لاعبيها بالقوة الهجومية والبدنية داخل المستطيل الأخضر التي أرهقت العديد من منتخبات أوروبا.





وتلقى المنتخب النييجيرى بقيادة الألمانى روهر خسارة أمام كرواتيا فى مستهل مشواره المونديالي بهدفين دون رد وحققت فوزا مستحقا على منتخب أيسلندا بنتيجة 2/1 وفى جولة الحسم الثالثة والأخيرة خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف ليودع النسور الخضراء العرس العالمى.





الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب

بعد ظهور أسود الأطلسي بمستوى قوى وأداء مشرف امام منتخبات أسبانيا والبرتغال وايران رغم الخروج بنقطة وحيدة فى المجموعة الثانية بدور المجموعات دخل الفرنسي هيرفى رينارد حسابات مجلس الجبلاية والتفكير فى التعاقد معه لقيادة منتخب مصر فى تصفيات امم الكاميرون 2019.





وخسر المنتخب المغربي تحت قيادة رينارد أمام إيران فى مباراته الافتتاحية بالمجموعة بهدف وحيد عبر النيران الصديقة ثم الخسارة أمام البرتغال بهدف نظيف أيضا وتعادل أمام الماتادور الإسباني 2/2.



