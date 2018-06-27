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جيانا فاروق: الألعاب الفردية تعاني الإهمال والاتحادات تحتاج الدعم.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:34 م
جيانا فاروق لاعبة
جيانا فاروق لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية
نورا المري
أعربت جيانا فاروق، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، والحاصلة على الميدالية الفضية بدورة ألعاب البحر المتوسط، عن سعادتها باستقبال وزير الشباب والرياضة لهم في مطار القاهرة فور وصول البعثة الوطنية، مؤكدة أنه لافتة جميلة من الوزير.

وقالت جيانا فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، مع الإعلامي أحمد موسى، أن دورة ألعاب البحر المتوسط من أقوى المنافسات لمواجهتهم أهم الدول تركيا وفرنسا وإيطاليا وتونس والمغرب القوية في الكاراتيه، ولكنها استطاعت أن تحقق نتيجة، واصفة إياها بأنها غير مرضية، مؤكده أن القادم سيكون أفضل.

وأشارت لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، إلى أن الألعاب الفردية في الدولة تعاني من الإهمال وعدم الدعم المادي والمعنوي، وأن الاتحادات لا تستطيع توفير الدعم للاعبين سواء في السفر والمعسكرات، متمنية أن هذه الأمور تتغير خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إهمال الإعلام أيضا والدولة لمجرد الدعم المعنوي لمجهودات أبطال الألعاب الفردية.

وتابعت: "الألعاب الفردية تحقق نتائج كبيرة في المحافل الدولية، ونحن نحاول أن نسعد الشعب المصري، لأننا نعلم مدى الضغوط التي تمر بها مصر هذه الفترة"، مُشيره إلى أنه تم تكريمها من الرئيس السيسي منذ عامين، وكانت حاضرة في مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد في شرم الشيخ".

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