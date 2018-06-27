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مصطفى الفقى: السوشيال ميديا قامت بتدمير الدنيا.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:29 م
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
البهى عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن الثقافة هى أحد أهم الأدوات الكبيرة التى يجب التعامل معها وهي القوة الناعمة التى يجب الاهتمام بها فى الداخل والخارج، موضحا أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الديم هى فى الأصل فنانة، وأكد انها ستذهب لمكتبة الإسكندرية وستقوم بالعزف بنفسها .

وأضاف "الفقي"، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم سي مصر"، أن الغرب يفكر فى إسعاد المواطن فالوزير المعين يعمل فى التخصص الخاص به، موضحا أن ويز الصحة المصرى السابق أحمد عماد الدين كان يقوم بعمل بعض العمليات بنفسه، وهناك وزير طيران أيضا كان يقوم برحلات يومية، فهذا العمل يسعد الجميع.

وأشار إلى أن السوشيال ميديا قامت بتدمير الدنيا، موضحا أن الشباب الآن لا يهتم إلا بالكتابة على الفيس بوك ومواقع الإنترنت ، مؤكدا أن هناك بعض الصحافة العالمية والقوية تحولت لمواقع الكترونية، فهذه الإجراءات فظيعة وتمت بسبب وسائل التواصل والاهتمام بالميديا بدلا من الاهتمام بالصحف الورقية.

وطالب من الجميع بالاهتمام بالشباب وبالبحث عن الإدوات التى يتم حذبهم بها بدلا عن وسائل التواصل الاجتماعى، وتكون بإجراءات عصرية، وليست من أجل الشو .

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