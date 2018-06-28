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صفات صادمة لا تعرفها عن برج السرطان

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:24 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يبدأ برج السرطان من يوم 22 يونيو ويستمر حتى 22 يوليو، فهو من الأبراج المائية التي تتميز بطابعها الخاص، لذا كشف الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، عن بعض الصفات التى لا يعرفها الكثير عن مولود هذا البرج.

يقول "شاهين"، إن صاحب برج السرطان يتميز بأنه بديهي وعاطفي للغاية وهو من أكثر الأبراج تحديًا، كما أن عاطفته قوية وعندما يتعلق الأمر بالأسرة والمنزل، يحسبه كأولوية على بقية الأمور بكل تعاطف وإحساس،كما يحاول تفهم الآخرين من حوله و الإخلاص من أهم ميزاته وهذا ما يجعل علاقته مع الآخرين متينة و رائعة. 

وأشار شاهين إلى أن نقاط قوة هذا البرج تتمثل في أنه متعاطف و حساس ويحمي أحبائه من المخاطرو مثابر ،أما نقاط الضعف فتتمثل أنه متلاعب، يتشاجر بطريقة غير مباشرة، متشبث بالماضي، غير واثق.

وتابع: تعد البيئة المفضلة لمواليد السرطان بأنه يشعر براحة أكبر في المنزل بقرب العائلة والأشياء المألوفة بالإضافة الى أصدقائه الأعزاء.

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