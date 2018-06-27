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حسونة: الدول المتقدمة تعلن أوجه الإنفاق في المؤسسات الأهلية .. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:38 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
عمرو ممدوح
قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنه لا يجب مهاجمة المؤسسات الأهلية على طول الخط، مشيرة إلى أن إلغاء المؤسسات الأهلية سينتج عنه إحداث فجوة كبيرة لا تستطيع الدولة سدها.

وأضافت حسونة، في حوارها مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أنه من حق المتبرعين أن يعلموا ميزانية المستشفيات الخيرية، وإطلاع المتبرعين على حجم التبرعات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه يجب التعامل مع المؤسسات الأهلية بعقلانية، مشيرة إلى أنه في جميع الدول المتقدمة تشرف بصرامة على أوجه إنفاق المؤسسات الأهلية، والمستشفيات الخيرية، وإعلان النتائج للرأي العام بكل شفافية، حتى يكون القرار في النهاية للمتبرع سواء بالاستمرار في التبرع أو عدم التبرع.

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