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أسامة كمال يطالب اتحاد الكرة بالاستقالة

الخميس 28/يونيو/2018 - 07:08 ص
أسامة كمال
أسامة كمال
توك شو
طالب الإعلامي أسامة كمال، المهندس هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة المصري، بالاستقالة من مناصبهم ورفع الحرج عن أنفسهم بعد سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم بروسيا.

وأضاف كمال في برنامجه " مساء dmc"، أمس الأربعاء، أنه من أنصار الفروسية، والاعتراف بالخطأ، والاعتذار عنه بعد سوء نتائج وأداء الفراعنة في المونديال.

وناشد كمال الجبلاية بالاستقالة وإقامة انتخابات مبكرة، بعد سوء نتائج الفراعنة في كأس العالم.

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