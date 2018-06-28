خبير اقتصادي: الهدف من الصكوك الإسلامية لا يختلف عن السندات الدولارية

قال الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من اتجاه وزارة المالية نحو طرح الصكوك الإسلامية بالدولار لا يختلف عن الهدف من طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية.





وأضاف "طاحون"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اختلاف الطرح بين السندات والصكوك الإسلامية يستهدف نوعية المستثمر الأجنبي وفقا لاعتقاداته وقناعاته الاستثمارية.





ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في شئون الاقتصاد أمس، الأربعاء، أن محمد معيط وزير المالية الجديد يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية، وذلك في السنة المالية المقبلة (2018-2019)، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.





ووفقًا للوكالة، فإن تلك الصكوك ستكون بالدولار الأمريكي أو باليورو، مؤكدة أن الوزير، أوضح في أول مقابلة له منذ توليه منصبه الجديد قبل أسبوعين من بداية السنة المالية الجديدة: "أتوقع أن تلاقى الصكوك طلبًا كبيرًا حيث إن هذا النوع من الأدوات المالية له سوق كبير بالفعل".



