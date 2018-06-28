إطلالات ساحرة لـ نانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير ..صور

خضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى الماركات العالمية.





أطلت نانسي بأكثر من إطلالة راقية خلال جلسة التصوير، حيث اعتمدت على على بنطلون بيج هاى ويست مع بلوزة بيضاء وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البنى ،وظهرت بفستان مشرق باللون الوردي ودرجاته المبهجة وقصته المميزة، أبرز جمالها وأنوثتها مع حزام ملتف حول خصرها.





وتألقت الفنانة اللبنانية بفستان أبيض مصنوع من الحرير،و تميز بالموضة المطبعة بالألوان الجميلة والزاهية، أما إطلالتها الأخيرة كانت كالفتاة المرحة والعصرية بالكاجوال، فاعتمدت البليزر الرسمي النسائي بلون الأوف وايت، نسّقته مع الجينز، لتضيف لمسةً عصريةً تعبر عن أنوثتها بأسلوب مختلف وأنيق.





وتزينت بمجموعة من المجوهرات التى أكملت إطلالتها ،كما اختارت تسريحات الشعر التى منحتها لمسات جمالية جذابة .