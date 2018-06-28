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درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور

الخميس 28/يونيو/2018 - 07:12 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
نشرت الفنانة التونسية درة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "الإنستجرام"،خلال رحلتها فى لبنان .

ظهرت الفنانة التونسية بمجموعة من الإطلالات المميزة التى نالت إعجاب متابعيها على موقع التواصل الإجتماعى ،حيث أعتمدت على الإطلالات التى جمعت بين الأناقة و البساطة فى أن واحد .

ومن الناحية الجمالية فقد أختارت تسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها ،وأعتمدت على المكياج الذى ابرز جما ملامحها ،كما أكملت إطلالتها بمجموعه من الإكسسوارات الأنيقة .
درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور
درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور
درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور
درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور
درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور
درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور
درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور
درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور

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