درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور
الخميس 28/يونيو/2018 - 07:12 ص
نشرت الفنانة التونسية درة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "الإنستجرام"،خلال رحلتها فى لبنان .
ظهرت الفنانة التونسية بمجموعة من الإطلالات المميزة التى نالت إعجاب متابعيها على موقع التواصل الإجتماعى ،حيث أعتمدت على الإطلالات التى جمعت بين الأناقة و البساطة فى أن واحد .
ومن الناحية الجمالية فقد أختارت تسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها ،وأعتمدت على المكياج الذى ابرز جما ملامحها ،كما أكملت إطلالتها بمجموعه من الإكسسوارات الأنيقة .