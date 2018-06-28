درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور

نشرت الفنانة التونسية درة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "الإنستجرام"،خلال رحلتها فى لبنان .



ظهرت الفنانة التونسية بمجموعة من الإطلالات المميزة التى نالت إعجاب متابعيها على موقع التواصل الإجتماعى ،حيث أعتمدت على الإطلالات التى جمعت بين الأناقة و البساطة فى أن واحد .



ومن الناحية الجمالية فقد أختارت تسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها ،وأعتمدت على المكياج الذى ابرز جما ملامحها ،كما أكملت إطلالتها بمجموعه من الإكسسوارات الأنيقة .

