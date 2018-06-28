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محافظات

عودة مشروع فوسفات أبو طرطور كمجمع للأسمدة الكيماوية

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
يعد مشروع فوسفات أبو طرطور إحدى المشروعات المهمة، والتي ستعمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب من داخل وخارج المحافظة، وبدأت فكرة مشروع فوسفات أبو طرطور عام ‏1971‏ وقدمه العالم المصري الكبير الدكتور رشدي سعيد‏، حيث يهدف إلى استخراج معدن الفوسفات بصفة رئيسية وبعض المعادن الأخرى.

ويظهر خام الفوسفات في منطقة أبو طرطور على مسافة 60 كم غرب الخارجة؛ وقد قدرت احتياطيات الخام المؤكدة بحوالي 700 مليون طن، في حين تصل احتياطات الخام المحتملة إلى حوالي 1000 مليون طن وقد أمكن تصنيع أسمدة أحادى وثلاثي سوبر فوسفات وفوسفات الأمونيا وتحضير حمض الفوسفوريك بنسبة 30 %، ويستخدم الفوسفات في صناعة الأسمدة وحامض الفوسفوريك والفوسفور العنصري والصوديوم الثلاثي متعدد الفوسفات وهو أحد مكونات المنظفات الصناعية.

وقال المهندس أحمد بكر مدير شركة فوسفات مصر إنه تم نقل تبعية مشروع فوسفات أبو طرطور إلى وزارة البترول والثروة المعدنية عام ‏2004.

وأوضح أن طبقة الفوسفات تحتوي على اليورانيوم بنسبة تصل إلى 75 جزءا في المليون وأحيانا تتراوح النسبة بين 80 و100 جزء في المليون.

وتقدر الكميات بحوالي 21 ألف طن يمكن استخراجها من حامض الفوسفوريك الناتج من تصنيع 200 مليون طن من الفوسفات بنسبة متوسطة 60 جزءا في المليون.

ولفت الي أن العناصر الأرضية بفوسفات أبو طرطور توجد بنسبة عالية تتراوح بين 700 و3100 جزء في المليون بمتوسط 2200 جزء في المليون، وتستخلص هذه العناصر من حامض الفوسفوريك؛ حيث يحتوى الطن من الفوسفات على حوالي 1.7 كجم منها.

كما تستخدم العناصر الأرضية في استخلاص المعادن وتضاف لأنواع خاصة من الصلب تتطلبها صناعات التسليح أو المغناطيس الدائم وأنابيب مولدات النيوترونات وكابلات الضغط العالي وبلورات الليزر والألياف البصرية والموصلات فائقة القدرة والخزف والصيني والطابعات الإلكترونية والتليفزيون الملون وشاشات الرادار وأشعة إكس والترمومترات الإلكترونية.

وأكد بكر أن هضبة الفوسفات بالمشروع تبلغ مساحتها حوالى الف كيلو متر، والمجمع الكيماوى سيكون اكبر تجمع فوسفات فى الشرق الاوسط ويصل سمك الطبقة فى الفوسفات ما بين 4٫8 أمتار.

وذكر أن شركة فوسفات مصر انتهت من الدراسات الفعلية اللازمة لإقامة أول مجمع كيماوى لإنتاج الأسمدة بتكاليف 800 مليون دولار بالتعاون بين الشركة والبنك الاهلى وبنك الاستثمار القومى، حيث يهدف المشروع الى إنتاج مليون طن أسمدة سنويا وتوفير 3 آلاف فرصة عمل ويمثل أحد المشروعات العملاقة فى الصحراء الغربية.

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